SON DAKİKA: 3 yıllık enflasyon tahmini belli oldu! 2025 yıl sonunda enflasyon yüzde kaç olacak? | Video

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Dezenflasyon sürecinin devam edeceğine vurgu yapılan sunumda 3 yıllık enflasyon tahmini de belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklama yaptı. İşte 2025, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin enflasyon beklentileri...