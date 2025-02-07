SON DAKİKA: 3 yıllık enflasyon tahmini belli oldu! 2025 yıl sonunda enflasyon yüzde kaç olacak? | Video
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Dezenflasyon sürecinin devam edeceğine vurgu yapılan sunumda 3 yıllık enflasyon tahmini de belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklama yaptı. İşte 2025, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin enflasyon beklentileri...
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