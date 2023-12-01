SON DAKİKA: Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Bakan Işıkhan tarih verdi | Video
Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Temmuz ayında yüzde 34 zam ile net 11.402 TL olan asgari ücret Ocak ayında yeniden artacak.
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