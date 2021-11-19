Son dakika! Kamu bankalarından faiz indirimi | Video

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SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi 03.11.2021 | 10:13
Kredi faiz oranları için indirim kararı geldi. Merkez Bankası'nın Kasım toplantısında 100 baz puan faiz kararı sonrası kamu bankaları harekete geçti. Buna göre kamu bankaları, kredi faiz oranları için ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.