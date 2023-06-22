SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Haziran 2023 TCMB toplantısı sonrası faiz oranları ne oldu? | Video 22.06.2023 | 14:02 Son dakika... Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Haziran 2023 TCMB toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşti. Para Politikası Kurulu gösterge faizi %8,5’ten %15’e yükseldi. Peki karar ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatcı Yatırım Şirketi Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15 seviyesine yükseltti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk oldu. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Ekonomistler TCMB'nin faiz kararı yanında, karar metninin önemine dikkat çekti. İşte Merkez Bankası'nın atacağı 5 adım ve metindeki piyasalara yön veren ifadeler...