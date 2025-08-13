TETSİAD Başkan Adayları Denizli'de projelerini anlattı... Hedef: Dünyanın zirvesi

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayları Denizli'de projelerini anlattı. Ev tekstili denince akla gelen en güçlü şehirlerden birinin Denizli olduğuna işaret eden TETSİAD Başkan Adayları hedeflerinin dünyanın zirvesi olduğunu belirtti.