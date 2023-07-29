Toplu sözleşme takvimi belli oldu! Emekli ve memurun gözü 1 Ağustos’ta! Maaş artışları nasıl olacak? | Video
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 1 Ağustos’taki toplu sözleşme görüşmelerinde. Zam pazarlığında talepler teker teker açıklanırken toplu sözleşme takvimi de belli oldu. Peki maaş artışları nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Emin Yılmaz aktardı.
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