Toplu sözleşme takvimi belli oldu! Emekli ve memurun gözü 1 Ağustos’ta! Maaş artışları nasıl olacak? | Video

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 1 Ağustos’taki toplu sözleşme görüşmelerinde. Zam pazarlığında talepler teker teker açıklanırken toplu sözleşme takvimi de belli oldu. Peki maaş artışları nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Emin Yılmaz aktardı.