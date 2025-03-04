Vakıf Katılım’dan Ramazan’a özel film: “Seferiler” ile iyilik paylaşıldıkça çoğalıyor | Video
Vakıf Katılım, Ramazan’ın misafirperverlik ve hoşgörü ruhunu yansıtan yeni reklam filmi “Seferiler” ile izleyicileri duygu dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Karadeniz’de geçen film, iftar sofralarında paylaşılan iyiliğin gücünü anlatıyor.
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