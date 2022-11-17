Yerlilik oranı en yüksek güdüm kiti HGK-82 envanterde! | Video

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli güdüm kiti HGK-82’nin (Hassas Güdüm Kiti) en yüksek yerlilik oranı ile envantere girdiği açıklandı. Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran TÜBİTAK SAGE, “Yerlilik oranı en yüksek yerli ve milli güdüm kiti HGK-82 envanterde! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle…” ifadelerini kullandı.