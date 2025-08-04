Müge Anlı ile "Güven Bana" 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

Müge Anlı’nın sunumuyla atv’de ekrana gelen, para ödülü için karşınızdakiyle hem ortak hem rakip olacağınız “Güven Bana”, Salı akşamı dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluşacak.