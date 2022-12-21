Üç Kız Kardeş 32. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Üç Kız Kardeş 32. Bölüm Fragmanı yayında! Somer ile Türkan arasında kriz büyüyor! Fatih, Dönüş'le konuşmaya çalışırken Derya ve Mustafa arasında büyük gelişmeler yaşanır. Türkan, Somer'in ağır sözlerini kaldıramaz ve Somer'e tokat atar. Rüçhan, Özer'den hesap sorarken kriz geçirir. Türkan ve Somer arasındaki kriz çözülecek mi?