Video Kültür Sanat 'Bağlılık Hasan'a en iyi senaryo ödülü! | Video
'Bağlılık Hasan'a en iyi senaryo ödülü! | Video

'Bağlılık Hasan'a en iyi senaryo ödülü! | Video

08.11.2022 | 11:33

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Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin ödül töreni gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Bağlılık Hasan filmi, bu yıl 2.si düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı.

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