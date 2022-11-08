'Bağlılık Hasan'a en iyi senaryo ödülü! | Video

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Bin yıllık 'Alparslan Sikkesi' Ahlat Müzesi'nde ziyarete açıldı | Video 08.09.2022 | 11:05
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Antik kentte ilk kez bulundu! Bilezik ve hediyelerle gömülmüş | Video 22.06.2022 | 10:33
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Kaybolan ‘Ahlat Tarihi’ adlı kitabı bulup getirene 60 bin lira ödül | Video 16.06.2022 | 10:01
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Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin ödül töreni gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Bağlılık Hasan filmi, bu yıl 2.si düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı.