Video Kültür Sanat Bakan Ersoy, Kelime-i Tevhid Hat Sergisi'ni gezdi | Video
Bakan Ersoy, Kelime-i Tevhid Hat Sergisi'ni gezdi | Video

Bakan Ersoy, Kelime-i Tevhid Hat Sergisi'ni gezdi | Video

13.07.2023 | 14:11

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te Kelime-i Tevhid Hat Sergisi'ni gezerek yapılan eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Bir dizi ziyaret ve programa katılmak için Gaziantep'te bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde yer alan ve çeşitli sanatçılar tarafından yapılan Kelime-i Tevhid Hat Sergisi'ni gezdi. Gezi sırasında yapılan eserleri tek tek inceleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yetkililerden eserler hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, ziyaret sırasında eserlerden bazılarının yapıldığı atölye ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde yer kütüphane de incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a ziyaret sırasında Vali Kemel Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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