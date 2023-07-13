Bakan Ersoy, Kelime-i Tevhid Hat Sergisi'ni gezdi | Video
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te Kelime-i Tevhid Hat Sergisi'ni gezerek yapılan eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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