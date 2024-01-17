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Modern Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Nazım Hikmet, Prag'da anıldı | Video

Modern Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Nazım Hikmet, Prag'da anıldı | Video

17.01.2024 | 15:12

Usta şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, doğumunun 122’nci yıl dönümünde Prag’da anıldı.

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