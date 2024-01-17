Modern Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Nazım Hikmet, Prag'da anıldı | Video
Usta şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, doğumunun 122’nci yıl dönümünde Prag’da anıldı.
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