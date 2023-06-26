Video Spor 97. Gazi Koşusu’nu "Urfa Aslanı" kazandı! Jokey Mehmet Kaya: "Rüyada gibiyim" | Video
97. Gazi Koşusu’nu

97. Gazi Koşusu’nu "Urfa Aslanı" kazandı! Jokey Mehmet Kaya: "Rüyada gibiyim" | Video

26.06.2023 | 08:46

Bu yıl 97. kez düzenlenen Gazi Koşusu’nu 'Urfa Aslanı' isimli safkanla birincilikle tamamlayan jokey Mehmet Kaya, "Rüyada gibiyim, böyle bir mutluluğu hiçbir zaman yaşamadım" dedi.

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Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 97. kez düzenlendi. 2 bin 400 metre çimde 22 atın yarıştığı mücadelede jokey Mehmet Aslan'ın yönetimindeki Urfa Aslanı isimli at 2.30.35'lik derecesiyle kazandı. Yarışın ardından şampiyonluk kupasını alan jokey Mehmet Kaya, "Bana bu mutluluğu yaşatan rabbime hamd ediyorum. Urfa Aslanı'na çok teşekkür ediyorum. Bana inanan sevgili eşim çocuklarım ve aileme ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bundan sonra Gazi Koşusu kazanmayan tüm jokey arkadaşlarıma, at sahiplerine nasip etsin. Rüyada gibiyim. Böyle bir mutluluğu hiçbir zaman yaşamadım" şeklinde konuştu.

AT SAHİBİ SELİM KAYA: "KELİMELERLE TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"
'Urfa Aslanı' isimli atın sahibi Selim Kaya da plaketini aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kaya ailesinde eksik olan bir parçaydı tamamladık. Rahmetli Ömer ve Ramazan amcalarıma armağan ediyorum. Kendimi rüyada gibi hissettim. Allah tüm atçılara nasip etsin. Cumhuriyet'in 100. yılında bu yarışı kazanmak ayrıca babamın bindiği atla kazanmak çok ayrı bir his. Kelimelerle tarif edilemez bir duygu" ifadelerine yer verdi.

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