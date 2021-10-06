Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı sözler: "MHK sisteminin değişmesi..." | Video

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, toplantıda MHK'nın sistemiyle ilgili konuştuklarını ve MHK'nin sisteminin değişmesi için kararlı olduklarını ifade etti.