Video Spor Ajax - Napoli ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE
Ajax - Napoli ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE

Ajax - Napoli ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE

04.10.2022 | 20:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ajax - Napoli ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 00:51
Ajax - Napoli ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
Liverpool - Glasgow Rangers ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 00:51
Liverpool - Glasgow Rangers ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
Marsilya - Sporting Lizbon ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 00:51
Marsilya - Sporting Lizbon ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 20:10
Bayern Münih - Viktoria Plzen ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 00:51
Bayern Münih - Viktoria Plzen ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 04.10.2022 | 19:57
Erman Toroğlu’ndan bomba iddia! Galatasaraylı 3 yönetici, Fatih Terim’in ceza alması için TFF’ye gitmiş! | Video 01:07
Erman Toroğlu'ndan bomba iddia! "Galatasaraylı 3 yönetici, Fatih Terim'in ceza alması için TFF'ye gitmiş!" | Video 04.10.2022 | 10:32
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus Sonradan giren oyuncular performansı yukarıya çekemedi | Video 04:58
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus "Sonradan giren oyuncular performansı yukarıya çekemedi" | Video 03.10.2022 | 08:58
Endonezya’da 174 kişinin öldüğü futbol maçının hastane görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:46
Endonezya'da 174 kişinin öldüğü futbol maçının hastane görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2022 | 16:49
Adana Demirspor 0-0 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: Zemin bugün inanılmaz kötüydü | Video 08:02
Adana Demirspor 0-0 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Zemin bugün inanılmaz kötüydü" | Video 02.10.2022 | 08:36
Kayserispor 1-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Berna Gözbaşı: Zorlama bir penaltıyla maçın seyri değişti | Video 00:28
Kayserispor 1-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Berna Gözbaşı: "Zorlama bir penaltıyla maçın seyri değişti" | Video 02.10.2022 | 08:36
Derbi öncesinde Dolmabahçe’ye satırla gelen Fenerbahçeli bir grup sloganlar attı | Video 01:54
Derbi öncesinde Dolmabahçe'ye satırla gelen Fenerbahçeli bir grup sloganlar attı | Video 29.09.2022 | 10:28
Erman Toroğlu’dan Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası olay yorum! Türk futbolu betonun altında 02:00
Erman Toroğlu'dan Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası olay yorum! "Türk futbolu betonun altında" 26.09.2022 | 08:26
Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video 04:36
Faroe Adaları - Türkiye maçı CANLI İZLE TRT | Video 25.09.2022 | 10:43
Galatasaray 2-1 İstanbulspor MAÇ ÖZETİ GOLLER | Mata şov yaptı, Icardi golünü attı | Video 04:22
Galatasaray 2-1 İstanbulspor MAÇ ÖZETİ GOLLER | Mata şov yaptı, Icardi golünü attı | Video 25.09.2022 | 09:26
Türkiye - Lüksemburg maçı CANLI İZLE! TRT 1 UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Lüksemburg maçı izle | Video 03:25
Türkiye - Lüksemburg maçı CANLI İZLE! TRT 1 UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Lüksemburg maçı izle | Video 22.09.2022 | 16:19
Dursun Özbek: Mayıslar Galatasaray’ındır | Video 12:30
Dursun Özbek: "Mayıslar Galatasaray’ındır" | Video 21.09.2022 | 16:05
Kevin Mbabu, Beşiktaş’ı seçti | Video 00:07
Kevin Mbabu, Beşiktaş'ı seçti | Video 21.09.2022 | 13:29
Erling Haaland kebapçı çıktı | Video 00:14
Erling Haaland kebapçı çıktı | Video 21.09.2022 | 13:29
A Milli Takım’ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu! 04:28
A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından İsmail Yüksek konuştu! 19.09.2022 | 17:19
Dursun Özbek: Türk milli takımının Yusuf’u kazanması gerektiğini düşünüyorum | Video 00:59
Dursun Özbek: "Türk milli takımının Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum" | Video 19.09.2022 | 14:07
Gaziantep FK’nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı | Video 00:16
Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı | Video 19.09.2022 | 13:22

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı devam ediyor. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Ajax - Napoli maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA