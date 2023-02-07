Video Spor Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı | Video
Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı | Video

Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı | Video

07.02.2023 | 15:52

Premier Lig’de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, depremzedeler için Leicester şehrinde yardım topladı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Leicester şehrinde yardım topladı. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye... Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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