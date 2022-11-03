Dinamo Kiev - Fenerbahçe Maçı CANLI İZLE EXXEN

UEFA Avrupa Ligi'nde son grup maçları öncesi heyecan dorukta! Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev ile Polonya'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kazanarak grubu lider tamamlamak ve direkt son 16 turunda mücadele etmek istiyor. Saat 23:00'de oynanacak olan Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını CANLI olarak https://www.exxen.com/tr adresinden üye olarak izleyebilirsiniz.