Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
Rennes - AEK Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:23
02:34
Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:27
02:53
Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:26
01:14
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:22
04:45
Trabzonspor - Ferencvaros Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:20
00:26
00:25
Kante, Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı seçti | Video 03.11.2022 | 09:11
11:09
Jorge Jesus: "Avrupa Ligi’ni kazanamayacağımızı biliyoruz" | Video 31.10.2022 | 00:54
03:25
12:00
01:37
İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI İZLE | İLK 11'LER 30.10.2022 | 09:47
01:35
Beşiktaş - Ümraniyespor CANLI İZLE | İLK 11'LER 30.10.2022 | 09:46
01:01:22
08:02
08:02
04:45
10:06
Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:48
04:45
Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:25
00:16
Sivasspor - Cluj UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
00:16
Fiorentina - Başakşehir UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
UEFA Avrupa Ligi'nde son grup maçları öncesi heyecan dorukta! Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev ile Polonya'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kazanarak grubu lider tamamlamak ve direkt son 16 turunda mücadele etmek istiyor. Saat 23:00'de oynanacak olan Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını CANLI olarak https://www.exxen.com/tr adresinden üye olarak izleyebilirsiniz.