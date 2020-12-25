Video Spor Emre Bol: Türkiye'ye Falcao'dan çok yatan oyuncu gelmedi

Emre Bol: Türkiye'ye Falcao'dan çok yatan oyuncu gelmedi

Emre Bol: Türkiye'ye Falcao'dan çok yatan oyuncu gelmedi
25.12.2020 | 14:11

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A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili "Türkiye'ye Falcao'dan çok yatan oyuncu gelmedi." dedi.

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