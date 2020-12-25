Emre Bol: Türkiye'ye Falcao'dan çok yatan oyuncu gelmedi

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili "Türkiye'ye Falcao'dan çok yatan oyuncu gelmedi." dedi.