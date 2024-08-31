Video Spor Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor karşılaşması sonrası Jose Mourinho "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor"
Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor karşılaşması sonrası Jose Mourinho

Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor karşılaşması sonrası Jose Mourinho "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor"

31.08.2024 | 08:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili, "Harika bir oyuncu kaybettik. Kulüp satmak istemedi. Oyuncu kabul etseydi Avrupa'da en çok kazanan bek oyuncularından olacaktı. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Burada kalması için her şey yapıldı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor karşılaşması sonrası Jose Mourinho Türkiye’de sadece Galatasaray kart görmüyor 13:09
Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor karşılaşması sonrası Jose Mourinho "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor" 31.08.2024 | 08:37
Trabzonspor 1-1 St. Gallen Penaltılar sonucu: 4-5 | MAÇ ÖZETİ 03:23
Trabzonspor 1-1 St. Gallen (Penaltılar sonucu: 4-5) | MAÇ ÖZETİ 30.08.2024 | 00:32
GOL | Trabzonspor 1-1 St. Gallen 01:10
GOL | Trabzonspor 1-1 St. Gallen 29.08.2024 | 21:30
GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen 01:28
GOL | Trabzonspor 0-1 St. Gallen 29.08.2024 | 21:29
Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik 04:10
Galatasaray 0 - 1 Young Boys | Okan Buruk: “Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik” 28.08.2024 | 08:22
Beşiktaş, Felix Uduokhai’yi kiralık olarak kadrosuna kattı 01:20
Beşiktaş, Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı 27.08.2024 | 14:09
TRT 1 CANLI İZLE | Galatasaray Young Boys rövanş maçı Tabii canlı yayın 00:56
TRT 1 CANLI İZLE | Galatasaray Young Boys rövanş maçı Tabii canlı yayın 27.08.2024 | 21:44
Kocaelispor’un kupası kayboldu... Başkan kupayı arıyor! 01:33
Kocaelispor’un kupası kayboldu... Başkan kupayı arıyor! 25.08.2024 | 13:52
Christoph Daum hayatını kaybetti 01:06
Christoph Daum hayatını kaybetti 25.08.2024 | 08:25
Fatih Tekke: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz 01:45
Fatih Tekke: “2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” 24.08.2024 | 07:59
St. Gallen 0 - 0 Trabzonspor Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar 09:48
St. Gallen 0 - 0 Trabzonspor Maç Özeti tartışmalı pozisyonlar 23.08.2024 | 09:04
Lugano - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN EKRANI | 00:07
Lugano - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN EKRANI | 22.08.2024 | 16:46
St. Patricks’s - Rams Başakşehir MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI! 00:18
St. Patricks's - Rams Başakşehir MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI! 22.08.2024 | 16:46
ST. GALLEN 0 - 0 TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ izle 00:23
ST. GALLEN 0 - 0 TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ izle 22.08.2024 | 16:45
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe maçı ardından Jose Mourinho’dan açıklama Türk futboluna adapte olmam gerekiyor 08:47
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe maçı ardından Jose Mourinho'dan açıklama "Türk futboluna adapte olmam gerekiyor" 18.08.2024 | 08:04
Fenerbahçe maçı sonrası Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’dan açıklama Sahada futbol savaşı yaşandı 03:01
Fenerbahçe maçı sonrası Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'dan açıklama “Sahada futbol savaşı yaşandı” 18.08.2024 | 08:04
Ankaragücü futbolcusu kayıp! Renaldo Cephas nerede? 01:04
Ankaragücü futbolcusu kayıp! Renaldo Cephas nerede? 13.08.2024 | 09:35
Gaziantep’te hakeme sahanın ortasında direkli dayak kamerada 00:13
Gaziantep'te hakeme sahanın ortasında direkli dayak kamerada 12.08.2024 | 11:56
Gaziantep’te hakeme bayrak direği ile saldırı kamerada! 01:23
Gaziantep'te hakeme bayrak direği ile saldırı kamerada! 12.08.2024 | 10:57
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan sarı kart açıklaması! 22:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sarı kart açıklaması! 11.08.2024 | 09:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA