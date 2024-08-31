Fenerbahçe 3 - 0 Alanyaspor karşılaşması sonrası Jose Mourinho "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili, "Harika bir oyuncu kaybettik. Kulüp satmak istemedi. Oyuncu kabul etseydi Avrupa'da en çok kazanan bek oyuncularından olacaktı. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Burada kalması için her şey yapıldı" dedi.