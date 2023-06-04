Video Spor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Jorge Jesus stattan ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Jorge Jesus stattan ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Jorge Jesus stattan ayrıldı.

04.06.2023 | 21:45

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetimi ve teknik direktör Jorge Jesus, derbi maçın ardından stattan ayrıldı.

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