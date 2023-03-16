Fenerbahçe - Sevilla MAÇI CANLI İZLE EXXEN LİNK
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda 2-0 yenildiği Sevilla'yı bu akşam Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı lacivertli takımın turu atlaması için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. 2 farkta ise karşılaşma uzatmalara, gerekirse penaltılara gidecek .Evinde bu maçtan tur geçerek ayrılmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu maçın 11'ini netleştirdi. Saat 20:45'te başlayacak olan Fenerbahçe - Sevilla maçını izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı https://www.exxen.com/tr adresinden izleyebilecek.
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