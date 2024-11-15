Video Spor Fransa - İsrail karşılaşmasında tribünler karıştı!
Fransa - İsrail karşılaşmasında tribünler karıştı!

Fransa - İsrail karşılaşmasında tribünler karıştı!

15.11.2024 | 09:02

Fransa ve İsrail futbol milli takımları arasındaki karşılaşma öncesinde tribünler karıştı! İsrailli taraftarların İsrail güçlerinin Filistin'deki soykırımına destek veren semboller kullanması ve sloganlar atması olayların çıkmasına sebep oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa - İsrail karşılaşmasında tribünler karıştı! 00:23
Fransa - İsrail karşılaşmasında tribünler karıştı! 15.11.2024 | 09:02
Mike Tyson Jake Paul’u podyumda böyle tokatladı! 00:21
Mike Tyson Jake Paul'u podyumda böyle tokatladı! 15.11.2024 | 08:56
Dünya bu karşılaşmayı konuşuyor! Mike Tyson Jake Paul karşı karşıya 03:09
Dünya bu karşılaşmayı konuşuyor! Mike Tyson Jake Paul karşı karşıya 15.11.2024 | 08:47
SON DAKİKA! Mauro Icardi Arjantin’de gözaltına alındı | Video 02:19
SON DAKİKA! Mauro Icardi Arjantin'de gözaltına alındı | Video 14.11.2024 | 15:47
Mike Tyson - Jake Paul boks maçında geri sayım! Canlı yayın günü ve saati belli oldu | Video 00:49
Mike Tyson - Jake Paul boks maçında geri sayım! Canlı yayın günü ve saati belli oldu | Video 12.11.2024 | 11:08
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Davinson Sanchez basın toplantısı düzenledi 21:11
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Davinson Sanchez basın toplantısı düzenledi 06.11.2024 | 17:34
Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçının hazırlıklarını tamamladı | Video 05:21
Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçının hazırlıklarını tamamladı | Video 06.11.2024 | 13:12
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı | Video 09:57
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı | Video 06.11.2024 | 08:55
Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması | Video 01:12
Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması | Video 05.11.2024 | 14:35
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray | Video 01:48
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: “Ligin en iyi takımı Galatasaray” | Video 05.11.2024 | 09:01
Peruk taktırarak özür diletmişti! Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı | Video 00:10
Peruk taktırarak özür diletmişti! Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı | Video 04.11.2024 | 11:00
Jose Mourinho: Trabzonspor’a karşı değil, Atilla Karaoğlan’a karşı oynadık | Video 09:21
Jose Mourinho: "Trabzonspor’a karşı değil, Atilla Karaoğlan’a karşı oynadık" | Video 04.11.2024 | 08:47
Bursaspor 3-1 7 Eylül Turgutlu MAÇ ÖZETİ 04:41
Bursaspor 3-1 7 Eylül Turgutlu (MAÇ ÖZETİ) 01.11.2024 | 00:22
İstanbulspor 4-2 Kilis Belediyespor MAÇ ÖZETİ 05:18
İstanbulspor 4-2 Kilis Belediyespor (MAÇ ÖZETİ) 01.11.2024 | 00:17
Isparta 32 1 - 0 Pazarspor MAÇ ÖZETİ 05:46
Isparta 32 1 - 0 Pazarspor (MAÇ ÖZETİ) 31.10.2024 | 01:20
Silivrispor 4-2 Kayserispor MAÇ ÖZETİ goller 06:16
Silivrispor 4-2 Kayserispor MAÇ ÖZETİ goller 30.10.2024 | 15:16
A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atan saldırgan Sezgin Gülnar tutuklandı. 01:29
A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atan saldırgan Sezgin Gülnar tutuklandı. 29.10.2024 | 15:15
A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırının detayları ortaya çıktı 02:19
A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırının detayları ortaya çıktı 29.10.2024 | 09:56
Galatasaray 2-1 Beşiktaş maçı sonrası Muhabir Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! İlk görüntüler... 01:38
Galatasaray 2-1 Beşiktaş maçı sonrası Muhabir Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! İlk görüntüler... 29.10.2024 | 09:05
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından spor muhabirine yumruklu saldırı 00:32
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından spor muhabirine yumruklu saldırı 29.10.2024 | 09:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA