Fransa - İsrail karşılaşmasında tribünler karıştı!
Fransa ve İsrail futbol milli takımları arasındaki karşılaşma öncesinde tribünler karıştı! İsrailli taraftarların İsrail güçlerinin Filistin'deki soykırımına destek veren semboller kullanması ve sloganlar atması olayların çıkmasına sebep oldu.
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