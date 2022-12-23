Video Spor Galatasaray 1-0 Keçiörengücü | Okan Buruk: "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz" | Video
Galatasaray 1-0 Keçiörengücü | Okan Buruk:

Galatasaray 1-0 Keçiörengücü | Okan Buruk: "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz" | Video

23.12.2022 | 08:58

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Galatasaray Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup etti ve tur atladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, turu geçtikleri için sevinçli olduklarını söyledi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve tur atladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bu hafta genel olarak soğuk algınlığı, girip vakaları oldu. Bununla ilgili kadroda olmayan arkadaşlarımız vardı; Yusuf ve Emre Taşdemir gibi. Geçen hafta Baran aynı şekildeydi vardı. Salı günü oynayan takımlara göre perşembe göre biraz dezavantaj. Pazar tekrar maçımız var. Kadro planlaması ne kadar süre dağıtabiliriz oyunculara, onu düşündük. Maç içinde bunu uygulamaya çalıştı. Lucas'ı 45 dakika oynatmayı düşünüyorduk. Devamında Mertens'i aldık. Hafta sonuna da oyuncularımızı tutmaya çalıştık. Oyunun genelinde çok fazla pozisyon girdik. 26 şutumuz var. 1-0 yakalamamız gerekirdi, 2'yi yakalamamız gerekirdi. Rakibimizin de çok net kaçırdığı 2 pozisyon var. Maçı uzatmaya da taşıyabilirlerdi. Zaman zaman çok fazla geçiş oldu. Doğru kararlar veremedik. Genel olarak hem hazırlık hem kupa maçıydı. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Keçiörengücü takımını da tebrik ederim. Belki iki takım da uzatmaya gitmesini istemedi" diye konuştu.

Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'u 60-70 dakika oynatmayı planladıklarını söyleyen Buruk, "80. dakikada değiştirdik. Yorulunca değiştirmek istedik. Planımızda biraz daha erken değiştirmek var. Maçın gidişatından dolayı olmadı. Hafta sonun hazır olacak" dedi.

"SEFEROVİC'İ DE KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
İsviçreli futbolcu Haris Seferovic hakkında ise Okan Buruk, "Bu yola çıkarken sezon başında hedefiniz şampiyonluk dedik, geniş kadro dedik. Burada 3 tane önemli ve hep aynı mevkide, benzer profiller. Gomis sezon çok iyi başladı. Icardi sonra devam etti. Seferovic'e hep şansa vermeye çalışıyoruz. Dünya Kupası'nda oynamak önemli. Ondan beklentimiz var. Onunla birlikte iki tane de forvetimiz var. Onu da kazanmaya çalışacağız. Onun için şanssızlık oldu. Penaltıyı attı direkten döndü. Gol olsa onun için de değişik maç olabilirdi. Onu da toparlamaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.
Önemli olanın pozisyona girip devam etmek olduğunu ifade eden Buruk, "Icardi'nin bir an önce dönmesini bekliyoruz. Gomis bugün oyuna girdi, golle buluştu, elinden geleni yapmaya çalıştı. Devre arası geldiğinde daha net bir şekilde o bölgeyi düşüneceğiz. Her takım bir şekilde kadrosunu geliştirmek ve desteklemek istiyor. Bizim de bununla ilgili düşüncelerimiz olabilir" ifadelerini kullandı.

"KURADA İLK TERCİHİMİZ İSTANBUL'DA KALMAK"
Türkiye Kupası'nda bu turda seri başı olmayacaklarını sorulması üzerine Okan Buruk, "Geçen sene 13. olarak ligi bitirmesi birçok dezavantajı yanında getirdi. Avrupa'da yokuz, Türkiye Kupası'na erken başladık. Çok fazla maç oynadık. Bu sefer de seri başı olmayacağız. İlk tercihimiz İstanbul'da kalmak. Şehir dışına çıkmayalım bizim için en iyi kura bu olur" diye cevap verdi.

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