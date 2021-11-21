Galatasaray Başkanı Burak Elmas' Halil Umut Meler'i ve TFF'yi topa tuttu!

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Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4'de Miguel Crespo'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. Derbinin hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösteren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugün, Nef Stadyumu'nda, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim. Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim." dedi.