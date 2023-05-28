Galatasaray'da Boey ve Nelsson gidiyor mu? Taner Karaman A Spor'da yanıtladı | Video

Galatasaray'da Victor Nelsson ve Sacha Boey'e özellikle İngiltere Premier Ligi takımlarından teklif gelmeye devam ediyor. Peki yönetim iki yıldızı satacak mı? Taner Karaman A Spor'da yorumladı.