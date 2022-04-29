Galatasaray'da seçim iptal! Başkan adayı Metin Öztürk A Spor'a konuştu "Organize bir kötülük" | Video
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İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Yarın ki seçim yapılamayacak. Burak Elmas ve yönetimi şu an görevlerine devam ediyor. Gözler mevcut yönetimin alacağı karara çevrildi. Bu konuyla ilgili Burak Elmas'ın açıklama yapması bekleniyor. Metin Öztürk ilk açıklamasını yaptı.