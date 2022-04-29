Video Spor Galatasaray'da seçim iptal! Başkan adayı Metin Öztürk A Spor'a konuştu "Organize bir kötülük" | Video
Galatasaray'da seçim iptal! Başkan adayı Metin Öztürk A Spor'a konuştu

Galatasaray'da seçim iptal! Başkan adayı Metin Öztürk A Spor'a konuştu "Organize bir kötülük" | Video

29.04.2022 | 11:19

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İstinaf mahkemesi, Galatasaray'da yarın yapılması beklenen seçimli genel kurula tedbir kararı koydu. Yarın ki seçim yapılamayacak. Burak Elmas ve yönetimi şu an görevlerine devam ediyor. Gözler mevcut yönetimin alacağı karara çevrildi. Bu konuyla ilgili Burak Elmas'ın açıklama yapması bekleniyor. Metin Öztürk ilk açıklamasını yaptı.

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