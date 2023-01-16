Video Spor Gaziantep FK 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması | Video
Gaziantep FK 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması | Video

Gaziantep FK 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması | Video

16.01.2023 | 08:47

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, deplasmanda 2-1 galip geldikleri Gaziantep FK maçının ardından, "Önceki maçın negatif sonucunu pozitif sonuca çevirmek önemliydi” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübünü deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Bugün maçı kazanmak önemliydi. Bir önceki maçtaki negatif sonucu bu maçta pozitife çevirdik. Gaziantep iyi takım, uluslararası oyuncuları var. Markovic çok iyi oyuncu, onu iyi tanıyorum. Çok kaliteli bir oyuncudur. Takımımın performansından memnunum, özellikle kırmızı karttan sonra rahat oynadık. Oyunu rakip yarı alana yığdık. Rossi oyuna girdikten sonra çok katkı verdi. Valencia çok iyi oynadı. Bugün gol attı. Gol atmak için pozisyona girmesi gerekmiyor, o bunu iyi yapıyor. Arda oyuna girdikten sonra rakip eksik kaldı, daha rahat oynadı. Takımın daha iyi olması için mücadele etti. Pas opsiyonlarından yararlanmak istedik. Ama özellikle Rossi'den çok memnun kaldım" diye konuştu.

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