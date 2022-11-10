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İlhan Palut, Beşiktaş'tan teklif aldı mı? | Video 10.11.2022 | 10:56
02:04
Dursun Özbek, Icardi transferi hakkında konuştu | Video 09.11.2022 | 15:54
02:11
Gol yiyen rakibini teselli etti! 09.11.2022 | 15:02
03:49
Bakan Kasapoğlu'ndan SABAH Spor'a özel açıklamalar | Video 09.11.2022 | 12:04
26:40
Bakan Kasapoğlu: "Yeni hedeflerle yola devam ediyoruz" | Video 09.11.2022 | 11:32
00:55
Bakan Kasapoğlu, 2022 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda | Video 09.11.2022 | 10:12
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Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu CANLI YAYIN 09.11.2022 | 08:42
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Brezilya kadrosu açıklandı! Alex Telles gözyaşlarını tutamadı | Video 08.11.2022 | 10:18
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TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
04:11
TV8,5 ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
04:11
TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:00
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Fenerbahçe - Sivasspor Maçı | Jorge Jesus ilk 11'i belirledi | Video 07.11.2022 | 09:52
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Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık | Video 07.11.2022 | 09:41
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Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video 07.11.2022 | 09:42
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Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Okan Buruk: "Dünyanın en garip fikstürü" 06.11.2022 | 08:40
10:26
Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni"nde SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu. "Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör" ödülünün sahibi olan Palut, "Beşiktaş" sorusuna esprili bir yanıt verirken, Şenol Güneş'le ilgili de konuştu.