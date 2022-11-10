İlhan Palut, Beşiktaş'tan teklif aldı mı? | Video

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni"nde SABAH Spor'a açıklamalarda bulundu. "Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör" ödülünün sahibi olan Palut, "Beşiktaş" sorusuna esprili bir yanıt verirken, Şenol Güneş'le ilgili de konuştu.