Video Spor Menajer Ahmet Bulut'tan Gedson açıklaması "Artık çok zor" | Video

Menajer Ahmet Bulut'tan Gedson açıklaması "Artık çok zor" | Video

Menajer Ahmet Bulut'tan Gedson açıklaması
03.09.2021 | 09:09

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Gedson Fernandes'in geçen sezon Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan menajer Ahmet Bulut'tan Portekizli oyuncuyla ilgili yeni açıklama geldi. Ahmet Bulut A Spor'a yaptığı açıklamada Gedson Fernandes'in yeniden Türkiye'ye gelmesinin imkansıza yakın olduğunu söyledi. Bulut yaptığı açıklamada, "Şu anda Gedson gelecek gibi görünmüyor. Benfica onu UEFA listesine aldı. Gelme ihtimali çok düşük" ifadelerini kullandı.

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Gedson Fernandes'in geçen sezon Galatasaray'a gelmesinde büyük rol oynayan menajer Ahmet Bulut'tan Portekizli oyuncuyla ilgili yeni açıklama geldi. Ahmet Bulut A Spor'a yaptığı açıklamada Gedson Fernandes'in yeniden Türkiye'ye gelmesinin imkansıza yakın olduğunu söyledi. Bulut yaptığı açıklamada, "Şu anda Gedson gelecek gibi görünmüyor. Benfica onu UEFA listesine aldı. Gelme ihtimali çok düşük" ifadelerini kullandı.

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