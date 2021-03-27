Norveç 0 - 3 Türkiye MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER tartışmalı pozisyonlar... Türkiye Norveç'i böyle devirdi
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Norveç 0 - 3 Türkiye maçı tüm goller, maç özeti, tartışmalı pozisyonlar! Türk Milli Takımı, Dünya Kupası eleme maçında; Norveç karşısında da tarih yazdı! Norveç 0 - 3 Türkiye maçı geniş maç özeti, tüm goller, tartışmalı pozisyonlar...
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