Okan Buruk: "Karagümrük maçını kazanıp, üç bayramı aynı günde yaşamak istiyorum" | Video
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak üçüncü bayramı aynı gün içinde yaşamak istediğini söyledi.
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