SABAH SPOR ÖZEL | Halil Akbunar’dan transfer itirafı! Galatasaray ve Trabzonspor’dan teklif aldı mı?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den küme düşen Göztepe’nin en önemli oyuncuları arasında yer alan ve yaz transfer döneminde Belçika ekibi Westerlo’ya transfer olan Halil Akbunar, SABAH Spor’un sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, transfer iddialarına yönelik çarpıcı sözler söyledi.