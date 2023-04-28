Video Spor Sergio Oliveira: "Beşiktaş maçını kazanmaya hazırız" | Video
Sergio Oliveira:

Sergio Oliveira: "Beşiktaş maçını kazanmaya hazırız" | Video

28.04.2023 | 13:28

Galatasaray’ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Derbi galibiyetleri önemli ama diğer maçları kaybettiğinizde derbilerin bir anlamı olmuyor. Biz kazanmaya hazırız. Bu maça da odaklanmış durumdayız" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek Galatasaray, derbinin hazırlıklarını sürdürürken, bugünkü antrenman öncesinde sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonluk yarışında 6 puan önde olduklarını söyleyen Oliveira, "Şampiyonluk uzun bir yol. Şimdiye kadar iyiydik ama aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde 6 maç var. Bunları kazanarak devam etmemiz lazım. Biz bir aileyiz. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş ile oynayacakları derbi hakkında konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Sırrımız ciddi ve hırslı olmak. Her maça aynı değeri veriyoruz. Derbi galibiyetleri önemli ama diğer maçları kaybettiğinizde derbilerin bir anlamı olmuyor. Biz kazanmaya hazırız. Bu maça da odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın çok büyük ve her zaman yarışta olan bir takım olduğunu vurgulayan Oliveira, Bu yarışın bir parçası olmak için buraya geldim. En önemlisi bu sezon. İleride ne olur biter bilmiyorum. Sporun parçası bu. NBA röportajında izlemiştim. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil, her gün mücadele etmelisin diyordu. Asıl önemli olan şey budur" diye konuştu.

"BU SEZONKİ SIRRIMIZ CİDDİYETİMİZ, HIRSIMIZ VE MÜTEVAZI OLUŞUMUZ"
Bu sezon elde edilen başarıdaki sırlarını da açıklayan Portekizli futbolcu, "Bu sezonki sırrımız ciddiyetimiz, hırsımız ve mütevazı oluşumuz. Her maça aynı değerli veriyoruz. Derbi önemli ancak diğer maçları kaybettiğiniz zaman derbinin anlamı olmazdı. Kazanmak istiyoruz ve bu maça odaklanmış durumdayız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"
Spor Toto Süper Lig'de çok yüksek bir seviye olduğunu belirten Sergio Oliveira, "İyi oyun oynanıyor. İletişim ve pazarlama gibi geliştirilebilecek konular var. Bunlarda daha iyi olabiliriz. Ligde çok iyi oyuncular var. Sadece deneyimli oyuncular değil genç oyuncular da var. Onların da daha büyük takımlara gelme fırsatları var. Ben 30 yaşımda geldim. Mental ve fiziksel olarak iyi olduğum bir dönemde geldim. Beni harika şekilde karşıladılar. Türkiye'yi ve ligi beğeniyorum. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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