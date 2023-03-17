Sivasspor -Fiorentina maçında inanılmaz olay! Sahaya girip genç futbolcunun burnunu kırdı! O anlar kamerada | Video
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı ağırladı. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan temsilcimiz, rövanşta iyi oynayıp 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olay ise maçın önüne geçti.
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