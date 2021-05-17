Video Spor Son dakika: Beşiktaş'tan milli takıma seçilen Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Son dakika: Beşiktaş'tan milli takıma seçilen Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Son dakika: Beşiktaş'tan milli takıma seçilen Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı mı?
17.05.2021 | 13:58

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Son dakika spor haberleri... Şampiyon Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz için son dakika Fenerbahçe iddiası! Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, canlı yayında Aboubakar ve Dorukhan ile ilgili kritik bilgiler paylaştı. Dorukhan Fenerbahçe ile anlaştı mı?

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