Son dakika: Beşiktaş'tan milli takıma seçilen Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı mı?
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Taraftardan Fatih Terim’e destek! ‘İmparator Fatih Terim’ sesleri... 15.05.2021 | 20:00
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Son dakika spor haberleri... Şampiyon Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz için son dakika Fenerbahçe iddiası! Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, canlı yayında Aboubakar ve Dorukhan ile ilgili kritik bilgiler paylaştı. Dorukhan Fenerbahçe ile anlaştı mı?