Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Aboubakar ve N'Koudou kupa sevincini böyle yaşadı!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Maçın ardından konuşan Valentin Rosier'in röportajına, Aboubakar ve N'Koudou müdahale edince eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)