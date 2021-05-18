Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Aboubakar ve N'Koudou kupa sevincini böyle yaşadı!
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Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Rachid Ghezzal: Hikaye devam etsin! 18.05.2021 | 23:56
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Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı! 18.05.2021 | 21:54
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GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş 18.05.2021 | 20:57
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Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması! 'Şampiyon biz olacağız' 18.05.2021 | 10:59
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Trabzon ekibinin golcüsü Batuhan Karadeniz'in motivasyon konuşması... 17.05.2021 | 00:47
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Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'dan şampiyonluk sözleri! 16.05.2021 | 12:07
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Hamdolsun sözümüz yere düşmedi 16.05.2021 | 12:06
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Maçın ardından konuşan Valentin Rosier'in röportajına, Aboubakar ve N'Koudou müdahale edince eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)