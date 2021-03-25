Türkiye 4 - 2 Hollanda MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER tartışmalı pozisyonlar... Türkiye Hollanda'yı böyle devirdi
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Türkiye 4 - 2 Hollanda maçı tüm goller, maç özeti, tartışmalı pozisyonlar! Türk Milli Takımı, Dünya Kupası elem maçında; Holanda karşısında tarih yazdı! Türkiye 4 - 2 Hollanda maçı geniş maç özeti, tüm goller, tartışmalı pozisyonlar...