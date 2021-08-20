Video Spor Vitor Pereira'dan genç futbolculara övgü!

Vitor Pereira'dan genç futbolculara övgü!

Vitor Pereira'dan genç futbolculara övgü!
20.08.2021 | 01:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vitor Pereira’dan genç futbolculara övgü! 11:49
Vitor Pereira'dan genç futbolculara övgü! 20.08.2021 | 01:21
Fatih Terim’den maç sonunda Marcao ve Gedson sözleri! Tepki gösterdi... 08:21
Fatih Terim'den maç sonunda Marcao ve Gedson sözleri! Tepki gösterdi... 20.08.2021 | 00:57
Abdullah Avcı, Roma maçı sonrası konuştu: Üst düzey futbol oynadık 05:15
Abdullah Avcı, Roma maçı sonrası konuştu: Üst düzey futbol oynadık 19.08.2021 | 23:49
Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu 04:49
Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu 19.08.2021 | 23:02
Roma Shomurodov’un golüyle ikiyi buldu 01:01
Roma Shomurodov'un golüyle ikiyi buldu 19.08.2021 | 22:18
Trabzonspor Cornelius’un golüyle beraberliği yakaladı! 01:22
Trabzonspor Cornelius'un golüyle beraberliği yakaladı! 19.08.2021 | 21:57
Trabzonspor 0-1 Roma 01:05
Trabzonspor 0-1 Roma 19.08.2021 | 21:54
Abdullah Avcı’dan Mourinho’ya övgü! Özel bir insan 03:13
Abdullah Avcı'dan Mourinho'ya övgü! "Özel bir insan" 19.08.2021 | 20:18
Trabzonspor’un yeni transferi Cornelius, Roma maçı öncesi konuştu! ’Zor bir maç olacak..’ 03:40
Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius, Roma maçı öncesi konuştu! 'Zor bir maç olacak..' 19.08.2021 | 20:06
Sivasspor Kopenhag maçı CANLI YAYIN TRT SPOR izle! Sivasspor - Kopenhag UEFA Avrupa Ligi TRT Spor canlı yayın HD İzle 12:54
Sivasspor Kopenhag maçı CANLI YAYIN TRT SPOR izle! Sivasspor - Kopenhag UEFA Avrupa Ligi TRT Spor canlı yayın HD İzle 19.08.2021 | 18:31
Randers Galatasaray maçı şifresiz Star TV CANLI YAYIN HD izle! Randers - Galatasaray maçı UEFA Avrupa Ligi şifresiz izle 12:54
Randers Galatasaray maçı şifresiz Star TV CANLI YAYIN HD izle! Randers - Galatasaray maçı UEFA Avrupa Ligi şifresiz izle 19.08.2021 | 18:31
Trabzonspor - Roma maçı ATV CANLI YAYIN HD izle! Trabzonspor Roma maçı ATV canlı yayın HD UEFA Konferans Ligi İzle! 00:30
Trabzonspor - Roma maçı ATV CANLI YAYIN HD izle! Trabzonspor Roma maçı ATV canlı yayın HD UEFA Konferans Ligi İzle! 19.08.2021 | 18:31
Fenerbahçe Helsinki maçı CANLI YAYIN TV 8 HD izle! Fenerbahçe Helsinki maçı UEFA Avrupa Ligi şifresiz TV 8 canlı izle 12:54
Fenerbahçe Helsinki maçı CANLI YAYIN TV 8 HD izle! Fenerbahçe Helsinki maçı UEFA Avrupa Ligi şifresiz TV 8 canlı izle 19.08.2021 | 18:31
Michy Batshuayi’den Sergen Yalçın sözleri! 06:20
Michy Batshuayi'den Sergen Yalçın sözleri! 19.08.2021 | 18:56
Sivasspor Kopenhag maçı CANLI YAYIN İzle! UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Kopenhag TRT Spor canlı yayın HD İzle 12:54
Sivasspor Kopenhag maçı CANLI YAYIN İzle! UEFA Avrupa Ligi Sivasspor - Kopenhag TRT Spor canlı yayın HD İzle 19.08.2021 | 17:08
Randers Galatasaray maçı CANLI YAYIN Star TV HD İzle! UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı şifresiz izle 12:54
Randers Galatasaray maçı CANLI YAYIN Star TV HD İzle! UEFA Avrupa Ligi Randers Galatasaray maçı şifresiz izle 19.08.2021 | 17:08
Trabzonspor Roma maçı CANLI YAYIN ATV izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı ATV canlı yayın HD İzle! 00:30
Trabzonspor Roma maçı CANLI YAYIN ATV izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Roma maçı ATV canlı yayın HD İzle! 19.08.2021 | 17:08
Fenerbahçe Helsinki maçı CANLI YAYIN İzle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı TV 8 Canlı Yayın HD izle 12:54
Fenerbahçe Helsinki maçı CANLI YAYIN İzle! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Helsinki maçı TV 8 Canlı Yayın HD izle 19.08.2021 | 17:08
Son dakika spor haberi: Trabzonspor’da Manolis Siopis gelişmesi! Roma maçında kadroda olacak mı? 04:09
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Manolis Siopis gelişmesi! Roma maçında kadroda olacak mı? 19.08.2021 | 16:16
Vitor Pereira’dan transfer sözleri! O bölgeyi işaret etti 30:55
Vitor Pereira'dan transfer sözleri! O bölgeyi işaret etti 19.08.2021 | 01:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, “Ben kariyerimde Avrupa’nın en büyük kulüplerinden olan Porto’da 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda karakteri ve kalitesinde çok az futbolcu gördüm. Kendilerini geliştirirlerse Muhammed ve Arda Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA