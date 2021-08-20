Vitor Pereira'dan genç futbolculara övgü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, “Ben kariyerimde Avrupa’nın en büyük kulüplerinden olan Porto’da 5 yıl altyapıda çalıştım. Arda karakteri ve kalitesinde çok az futbolcu gördüm. Kendilerini geliştirirlerse Muhammed ve Arda Türk futbolu için çok önemli futbolcular olacak” dedi.