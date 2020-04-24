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OTOMATİK OYNAT
01:21
İlk yerli otomobilde sona doğru 24.04.2020 | 15:45
01:20
İhtiyaç sahiplerine 176 Milyon destek 24.04.2020 | 15:38
01:30
THY Gökyüzüne Ay - Yıldız Çizdi! | Gökyüzüne Türk Damgası! / A Haber 24.04.2020 | 13:05
04:48
83 Milyon Tek Yürek İstiklal Marşını Okudu! / A Haber 24.04.2020 | 13:04
01:15
Kahvehaneye polis baskını! Havalandırmadan seslendi 24.04.2020 | 12:23
00:57
65 üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı 24.04.2020 | 12:19
01:29
Sokak kısıtlamasında 2. Gün 24.04.2020 | 10:37
03:10
"Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık" 24.04.2020 | 10:36
10:20
Başkan Erdoğan Çocuklarla İstiklal Marşı Okudu ve Halka Seslendi! 24.04.2020 | 10:19
00:08
İzmir'i bilmeyen Tunç Soyer hayret ettirdi | Video 24.04.2020 | 00:18
02:25
Bakan Albayrak'tan Ramazan mesajı | Video 23.04.2020 | 22:21
08:30
23 Nisan coşkusu balkonlarda yaşandı | Video 23.04.2020 | 21:32
07:17
00:46
Vali Yerlikaya'dan "Hoşgeldin Ramazan" paylaşımı | Video 23.04.2020 | 21:05
00:59
THY anlamlı uçuşun görüntülerini paylaştı | Video 23.04.2020 | 20:21
02:49
Başkan Erdoğan'dan TBMM'nin 100. yılını bu videoyla kutladı | Video 23.04.2020 | 19:26
01:20
İletişim Başkanlığı'ndan saat 21:00 çağrısı | Video 23.04.2020 | 19:07
01:08
İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı 23.04.2020 | 18:09
01:44
Mahalle Bakkalındaki 40 Bin TL'lik Veresiye Borcunu Ödedi! / A Haber 23.04.2020 | 17:50
03:23
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan'da 100. Yıl Mesajı! 23.04.2020 | 16:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlanan hijyen kitleri; polis ve jandarma tarafından oluşturulan ekiplerce 10 gün içinde dağıtıldı.