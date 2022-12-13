Video Türkiye Albatros-S İDA Sürüsü'nün görüntüleri paylaşıldı! İsmail Demir hedefi açıkladı | Video
Albatros-S İDA Sürüsü'nün görüntüleri paylaşıldı! İsmail Demir hedefi açıkladı | Video

Albatros-S İDA Sürüsü'nün görüntüleri paylaşıldı! İsmail Demir hedefi açıkladı | Video

13.12.2022 | 11:21

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Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarısı tüm dünyanın ilgisini çekerken son olarak 'Albatros-S İDA Sürüsü'nün görüntüleri paylaşıldı.

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