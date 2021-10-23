Ankara Büyükşehir Belediyesi; 150 liralık kitre bebeğe 11 bin 500 lira ödemişti! Soru soran gazeteciyi böyle yumrukladılar...

Sabah Gazetesi muhabiri Tolga Özlü’nün ulaştığı görüntülerde, Mansur Yavaş’ın korumalarının, soru sormak isteyen muhabir İsmail Çanak’ı defalarca yumrukladığı, Beypazarı Kent Tarihi Müzesi’nden çıkardığı açıkça görülüyor. Görüntülerde, polislerin, İsmail Çanak’ı korumaya aldığı görülüyor.

SABAH; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korumalarının, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kitre bebek vurgununa ilişkin soru soran Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak'ı yumrukladığı görüntülere ulaştı.



MANSUR YAVAŞ'IN KORUMALARI SORU SORAN MUHABİRİ YUMRUKLADI

Sabah Gazetesi muhabiri Tolga Özlü'nün ulaştığı görüntülerde; Mansur Yavaş'ın korumalarının, soru sormak isteyen muhabir İsmail Çanak'ı defalarca yumrukladığı, Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nden çıkardığı açıkça görülüyor.



POLİSLER, İSMAİL ÇANAK'I KORUMAYA ALDI

Görüntülerde, polislerin, İsmail Çanak'ı korumaya aldığı görülüyor.

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Sabah Gazetesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internette 150 liradan satılan kitre bebeklerden her birine, 11.500 liraya varan paralar ödediğine yönelik "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberi kamuoyunda geniş yankı buldu.

YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklanmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katılmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 150 liradan satılan kitre bebeklerin 11.500 liraya satın alınmasını Mansur Yavaş'a sormak istedi.

Mansur Yavaş'ın korumaları, İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz'ın görüntü almasını engellemek amacıyla geniş güvenlik önlemi aldı.

Muhabir İsmail Çanak, kitre bebek vurgunu ile ilgili soruyu sormaya hazırlanırken kalabalık ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek alandan uzaklaştırdı ve görüntü almasını engelledi.



Bu sırada muhabiri İsmail Çanak ise Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin yakınında bulunan 50-60 kişilik kalabalık bir grup tarafından yumruklandı.

Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameramanı Tansel Yılmaz, emniyet yetkililerinin hızlı müdahalesiyle yoğun güvenlik önlemi altında bölgeden uzaklaştırıldı ve Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÇANAK: "SORU SORMAMIZ ENGELLENDİ…"

Muhabir İsmail Çanak: "Sabah Gazetesi'nde yayımlanan kitre bebek vurgunu konulu haberi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sormak için Ankara Beypazarı'nda bulunan kent tarihi müzesi açılışına gittik. Beyaz TV ekibi olduğumuzun anlaşılması üzerine kalabalık bir ekip tarafından abluka altına alındık. Çekimler süresince 'Burada çekim yapmayın, sonunuz olur, Mansur Yavaş rahat bırakın' şeklinde sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldık. Ancak haberimizi tamamlamak için Mansur Yavaş'ın müzeye girişini bekledik. Bu sırada kalabalık bir ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek müze dışına attı. Ben ise elimde Beyaz TV mikrofonuyla içerde kaldım. Beni abluka altında tutan ekibe Mansur Yavaş'a kısa bir sorum olduğunu ve Bu soruyu sormak için müsaade etmelerini istedim. Sıkıştırıldım, fiziki müdahaleye maruz kalınca kalabalığı itekleyip olay yerinden çıkmak istedim. Bu sırada 60 kişilik ekip organize olarak bir anda beni darp etmeye başladı. Yaşadığım şokla kendimi korumaya çalışırken emniyet mensubu arkadaşlar gelerek bizi hızlı bir şekilde bölgeden tahliye etmeye çalıştı, ancak kalabalık ekip o kadar büyüktü ki onları da bizden sanım Emniyet mensuplarına saldırmaya çalıştılar."

Sabah Gazetesi'nin "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberinde; "Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 Kitre bebeği için 366 bin lira ödendi. Büyükşehir'in tanesine 11.500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor" denildi.