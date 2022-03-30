Bakan Kurum, Paris’te düzenlenen OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı: İklim Kanunu'nu çıkaracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, OECD Sekreteryası tarafından Paris’te düzenlenen ve iki gün sürecek olan OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı. OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile görüşen Murat Kurum, Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında doğru ve gerçekçi bir hedef için yakında İklim Kanunu'nu çıkarılacağını bildirdi. Bakan Kurum, görüşme sonrası katıldığı Çevre Bakanları Genel Oturumunda ise İklim Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek hedefleri anlattı.