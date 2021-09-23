Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü çarpıcı mesajlar: Olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü çarpıcı mesajlar: Olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü çarpıcı mesajlar: Olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğiz
23.09.2021 | 19:24

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki BM Zirvesi'nin ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğini net şekilde belirtti, "Burası bizim için bir açık hava koridoru değil. Böyle bir şeyi kabullenmek öyle kolay da değil. Bunun bir maliyeti var, bir bedeli var. Amerika burada “kapılar açılsın ve Afgan halkı Türkiye’ye girsin” diyemez. Nitekim böyle bir şeye biz açık da değiliz, müsaade de etmeyiz." dedi. Fahiş fiyatlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, 5 zincir marketin piyasayı altüst ettiğini ifade etti. Erdoğan, CHP'nin Kürt sorunu ile ilgili çıkışı ve HDP'den gelen yanıtlara da değindi, "Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik." dedi.

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