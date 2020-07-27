Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: "Bugün yeniden yemin ediyoruz ki" | Video

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: "Bugün yeniden yemin ediyoruz ki" | Video

Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı:
27.07.2020 | 23:19

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