Video Türkiye Ceyhan Mumcu'dan CHP'ye İş Bankası eleştirisi

Ceyhan Mumcu'dan CHP'ye İş Bankası eleştirisi

Ceyhan Mumcu'dan CHP'ye İş Bankası eleştirisi
19.02.2020 | 22:16

27 yıl önce suikasta kurban giden Uğur Mumcu'nun avukat ağabeyi Ceyhan Mumcu, İş Bankası hisseleri hakkında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Mumcu, CHP'yi samimiyetsizlikle suçladı. İşte Ceyhan Mumcu'nun o açıklamaları!

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gezi'nin küresel sermaye ayağında kimler vardı? 06:16
Gezi'nin küresel sermaye ayağında kimler vardı? 19.02.2020 | 22:15
Ceyhan Mumcu'dan CHP'ye İş Bankası eleştirisi 02:28
Ceyhan Mumcu'dan CHP'ye İş Bankası eleştirisi 19.02.2020 | 22:16
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: Tüm olanaklarımızı seferber etmeye hazırız 11:15
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: Tüm olanaklarımızı seferber etmeye hazırız 19.02.2020 | 21:20
Başkan Erdoğan duyurdu! Hedef 5 milyar dolar 10:57
Başkan Erdoğan duyurdu! Hedef 5 milyar dolar 19.02.2020 | 21:17
İçişleri Bakanlığı, Elazığ depremi sonrası yapılan yardımları video ile anlattı 14:15
İçişleri Bakanlığı, Elazığ depremi sonrası yapılan yardımları video ile anlattı 19.02.2020 | 20:13
Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır 03:26
Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır 19.02.2020 | 20:56
İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor 01:31
İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor 19.02.2020 | 17:14
İşte Gezi kalkışmasının Türkiye ekonomisine verdiği zarar | Video 21:10
İşte Gezi kalkışmasının Türkiye ekonomisine verdiği zarar | Video 19.02.2020 | 16:02
SETA Araştırma Direktörü, CHP ve Gezi davasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu 06:43
SETA Araştırma Direktörü, CHP ve Gezi davasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu 19.02.2020 | 15:13
Emine Erdoğan İslam bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer 01:59
Emine Erdoğan "İslam bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer" 19.02.2020 | 10:53
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Perşembe günü açılacak | Video 01:01
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Perşembe günü açılacak | Video 18.02.2020 | 18:26
Kabine Toplantısı sonrası yeni darbe planı iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Hedeflerine asla ulaşamayacak | Video 03:08
Kabine Toplantısı sonrası yeni darbe planı iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Hedeflerine asla ulaşamayacak | Video 18.02.2020 | 20:50
Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi! İşte teklife ilişkin tüm detaylar | Video 02:15
Son dakika: AK Parti'den yeni kanun teklifi! İşte teklife ilişkin tüm detaylar | Video 17.02.2020 | 14:05
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimleri delege seçtirdi! 00:25
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimleri delege seçtirdi! 17.02.2020 | 12:43
CHP'de olaylı Kurultay! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, avukatı, özel kalemi delege seçildi | Video 04:14
CHP'de olaylı Kurultay! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, avukatı, özel kalemi delege seçildi | Video 17.02.2020 | 12:44
E-5’te geri geri giden araçlar bu kadarına pes dedirtti 01:46
E-5’te geri geri giden araçlar bu kadarına pes dedirtti 17.02.2020 | 09:38
CHP'nin Ankara İl Kongresinde rezalet olay! Kadınlara hakaret edildi | Video 02:24
CHP'nin Ankara İl Kongresinde rezalet olay! Kadınlara hakaret edildi | Video 16.02.2020 | 16:02
Pegasus uçağında korku dolu anlar 00:28
Pegasus uçağında korku dolu anlar 15.02.2020 | 21:18
Son dakika! PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı! İşte o anlar! | Video 01:36
Son dakika! PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı! İşte o anlar! | Video 14.02.2020 | 21:29
Son dakika! CHP'de Kocasakal, Çiçek ve Sevigen disipline sevk edildi | Video 01:16
Son dakika! CHP'de Kocasakal, Çiçek ve Sevigen disipline sevk edildi | Video 14.02.2020 | 18:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN