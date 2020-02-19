Ceyhan Mumcu'dan CHP'ye İş Bankası eleştirisi
27 yıl önce suikasta kurban giden Uğur Mumcu'nun avukat ağabeyi Ceyhan Mumcu, İş Bankası hisseleri hakkında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Mumcu, CHP'yi samimiyetsizlikle suçladı. İşte Ceyhan Mumcu'nun o açıklamaları!
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