Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 YAŞ kararlarını imzaladı! İşte YAŞ kararları ile terfi eden general, amiraller... | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlık ettiği YAŞ toplantısı 45 dakika sürdü. Kritik toplantıda alınan kararlarla 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı an sosyal medyadan paylaşıldı. Komuta kademesinde değişim olmadı. YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral İsmail Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. İşte kritik YAŞ toplantısında alınan kararlar...