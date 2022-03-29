Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 çıkışı: Diğer NATO müttefiklerine sorabilirsiniz...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kaluın dün CNN televizyonunda Becky Anderson'ın sunduğu "Connect the World" programında, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. S-400 polemiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Kalın, "Aynı soruyu bizden çok daha fazla askeri teçhizata sahip ve S-400'lerden bile çok daha gelişmiş savunma sistemlerine sahip olan diğer NATO müttefiklerine sorabilirsiniz." dedi.