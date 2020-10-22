Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabah Gazetesi ile A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.