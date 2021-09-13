Video Türkiye Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylaşımı: Demokrasimizin kara bir lekesi

Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylaşımı: Demokrasimizin kara bir lekesi

Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylaşımı: Demokrasimizin kara bir lekesi
12.09.2021 | 23:52

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül darbesinin, Türk demokrasisinin kara bir lekesi olduğunu belirtti

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